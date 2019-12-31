رئيس المرصد الوطني العراقي : اقتحام الحشد الشعبي للسفارة الامريكية مثل صفعة قوية لواشنطن

رأى رئيس المرصد الوطني العراقي خالد السراي، الثلاثاء، ان اقتحام الحشد الشعبي لمبنى السفارة الامريكية وسط العاصمة بغداد مثل صفعة قوية للولايات المتحدة الامريكية.

وقال السراي في حديث لفضائية العهد "صفعة قوية وجهت اليوم للولايات المتحدة من خلال اقتحام الحشد الشعبي السفارة الأميركية، "

مشيرا الى ان " السفارة لم تتوقع رد الحشد الشعبي واقتحامه لمبناها اليوم" وبين ان "هروب السفير الأميركي واغلب موظفي السفارة الامريكية من بغداد جاء نتيجة خوفهم من الحشد الشعبي " .

واضاف " الاميركان لايمتلكون الجرأة للمواجهة المباشرة مع الحشد الشعبي، و الولايات المتحدة لم تطبق الاتفاقية الموقعة مع بغداد بالشكل الصحيح ".

وتابع السراي " على القوى السياسية التوحد لمواجهة الوجود الأميركي في العراق، و نرفض القواعد العسكرية وقوات أميركية في العراق" .