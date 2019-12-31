حركة النجباء: انبطاح وانهزامية بعض القيادات السياسية في العراق جعلت واشنطن تتجرأ على اختراق سيادته

أكد معاون الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، الثلاثاء، أن انهزامية بعض القيادات السياسية في العراق جعلت واشنطن تتجرأ على اختراق سيادته.

وقال الشمري في حديث صحفي"، إنه "لولا انبطاح وانهزامية بعض القيادات السياسي في العراق، لما تجرأت واشنطن على استهداف القوات الامنية الرسمية التابعة للعراق"، مبيناً أن "وقوف قياداتنا الامنية عاجزة امام القصف الامريكي رغم معرفتها بالنوايا تمثل طامة كبرى".

واضاف أن "امريكاً اخطأت بهجومها الاخير ضد الحشد الشعبي، فهي لم تكن حدوث ردود شعبية واسعة"، مرجحاً أن "يتم إقالة المستشار الذي نصح امريكا باستهداف الحشد الشعبي في القائم".