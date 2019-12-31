محلل سياسي: اقتحام السفارة الامريكية رد فعل طبيعي على استهداف الحشد الشعبي

أكد المحلل السياسي، حيدر الموسوي، الثلاثاء، أن اقتحام السفارة الامريكية رد فعل طبيعي على استهداف الحشد الشعبي.

وقال الموسوي في حديث لـفضائية"العهد"، إن "على الحكومة العراقية أن يكون لها موقف من الاستهداف المتكرر للحشد الشعبي من قبل الامريكان"،

مبيناً أن "أقتحام السفارة الامريكية ردة فعل طبيعي على العدوان الذي استهداف الحشد الشعبي". واضاف أن "القوى السياسية مدعوة لإتخاذ موقف نيابي من الوجود الامريكي بالعراق".