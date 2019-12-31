سيناتور أميركي لـ ’الحلفاء العراقيين’ بعد حادثة دخول محتجين لسفارة بلاده ببغداد احموا موظفينا الامريكان و لن تندموا على ذلك

وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ، الثلاثاء 31-12-2019، رسالة لمن وصفهم بالحلفاء العراقيين.

وقال غراهام في تغريدة على موقع ( تويتر ) " الى حلفائنا العراقيين، هذه هي لحظتكم لاقناع الشعب الامريكي بأن العلاقة الامريكية العراقية تعني لكم شيئا و تستحق حمايتها، احموا موظفينا الامريكان و لن تندموا على ذلك".

وأقدم متظاهرون غاضبون من ابناء الحشد الشعبي صباح اليوم الثلاثاء، على رفع الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي على جدران السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي طال موقعا للحشد الشعبي في القائم، بمحافظة الانبار، فيما هددوا باقتحام السفارة في حال استمرت بقصف مواقع الحشد الشعبي.

وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس والشيخ جلال الدين الصغير، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.