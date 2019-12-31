نشر كتاب رسمي صادرا عن وزارة الدفاع يقضي بتكليف اللواء الطيار شهاب جاهد خان بمنصب قائد القوة الجوية.

وجاء في الكتاب الموقع من وزير الدفاع نجاح الشمري، ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وافق على تكليف اللواء الطيار شهاب جاهد خان بمنصب قائد القوة الجوية.

واقامت قيادة القوة الجوية، يوم امس الاثنين 30 كانون الاول، حفلا لتوديع الفريق الطيار الركن أنور حمد أمين بعد بلوغه السن التقاعدي.