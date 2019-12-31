مكتب القائد العام يوضح: هكذا دخل المحتجون الخضراء ووصلوا لمحيط السفارة الاميركية دون عائق

قال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبدالكريم خلف، الثلاثاء 31-12-2019، ان وصول المحتجين الى محيط السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة، كان مباغتاً، مبينا انه لم تكن هناك استعدادات كافية لايقافهم.

وتابع خلف في حديث صحفي ان "دخول المحتجين إلى المنطقة الخضراء كان مباغتا أثناء عمليات تشييع جرت في ساحة الحرية، حيث لم تكن هناك استعدادات كافية ولم يتوقع أحد دخول المشيعين إلى المنطقة الخضراء".

واشار اللواء الركن، الى ان "ما حدث في المنطقة الخضراء هو حرق إطارات خارج محيط السفارة الأميركية"، مضيفا ان "الفرقة الخاصة نزلت لإبعاد المحتجين عن محيط السفارة".

ولفت الى ان "الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية السفارات"، رافضا "الاعتداء على السفارات في العراق".