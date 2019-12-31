السفارة الاميركية تنصح مواطنيها بعدم الاقتراب من بنايتها في بغداد

حذرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، المواطنين الاميركيين من الاقتراب من مبنى السفارة في بغداد، بسبب استمرار التظاهر قربه.

وقالت السفارة في بيان، إنه "بسبب نشاط الاحتجاج المستمر، لا ينبغي على المواطنين الامريكيين الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد".

وأضافت: "يجب على الامريكيين مراجعة امنهم الشخصي وتاهبهم في حالات الطوارئ، وسوف نواصل تقديم تحديثات على هذا الحساب حسب الحاجة".

واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.