الدفاع تؤكد حرص الحكومة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية

أكدت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوزارة تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وصول وزير الدفاع الى مبنى السفارة الأمريكية، مبينا أن الوزير متواجد في مقر عمله بمقر وزارة الدفاع.

وأكدت وزارة الدفاع، حرص الحكومة العراقية على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق.

واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

وافاد إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من عشرين مشيعاً لجثامين شهداء الحشد، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأميركية في بغداد.

وطلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، من الجميع "المغادرة فوراً" من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مشدداً على أن أي اعتداء أو "تحرش" بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه "بصرامة" القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بـ"أشد" العقوبات.

وخاطب الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الامريكيين بالقول "لن نسمح لكم بالرعونة مرة اخرى وان عدتم عدنا".