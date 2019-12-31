الأنبار.. الحشد الشعبي يتخذ إجراءات أمنية "غير مسبوقة"

أفاد مصدر أمني في حشد الأنبار، الثلاثاء، بان قوات الحشد الشعبي المنتشرة في مناطق مختلفة من المحافظة اتخذت إجراءات أمنية "غير مسبوقة".

وقال المصدر إن "قوات الحشد الشعبي المنتشرة في مناطق مختلفة من مدن الأنبار اتخذت إجراءات أمنية غير مسبوقة تمثلت بمنع التجمعات واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الإجراءات تأتي على خلفية قيام متظاهرين بحرق إحدى أبراج السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وتحسباً من رد فعل القوات الأميركية على حرق سفارتها".

وتابع، أن "كافة مقرات الحشد الشعبي لم يطرأ عليها أي تغيرات أو انسحاب من مواقعها خاصة في قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني في عموم مدن الأنبار آمن ومستقر".