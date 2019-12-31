وصول وزير الدفاع الى مبنى السفارة الامريكية

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري وصل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد.

وقال المصدر ان "وزير الدفاع نجاح الشمري وصل قبل قليل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد".

واضاف المصدر ان "ذلك جاء للسيطرة على الموقف وعلى الاحداث امام السفارة الاميركية في بغداد".

واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن تعزيزات أمنية من الفرق الخاصة توجهت الى مبنى السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى وجود إصابات بين المتظاهرين نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع، وأن 14 سيارة إسعاف توجهت لإخلاء المصابين.