وزير الداخلية يصل إلى مبنى السفارة الأميركية

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوصول وزير الداخلية ياسين الياسري إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد.

وقال المصدر إن "وزير الداخلية ياسين الياسري وصل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أميركي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن تعزيزات أمنية من الفرق الخاصة توجهت الى مبنى السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى وجود إصابات بين المتظاهرين نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع، وأن 14 سيارة إسعاف توجهت لإخلاء المصابين.