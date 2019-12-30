تحالف الفتح : العدوان الامريكي على قوات الحشد الشعبي هو اعتداء على السيادة الوطنية والكرامة العراقية

طالب تحالف الفتح، الاثنين، بإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وقال التحالف في بيان، ان "الاعتداء السافر من قبل القوات الأمريكية على القوات الامنية والذي استهدف اللواءين 45 و64 في الحشد الشعبي في منطقة القائم هو اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية التي تأبى المساس بها وان هذا الفعل الإجرامي المتغطرس سيجابه برفض عراقي مستعد لخوض اي تحد يتعلق بكرامته وسيادته".

وأضاف، "اننا في تحالف الفتح اذ ندين بقوة هذا الاعتداء السافر على السيادة الوطنية ندعو جميع القوى الوطنية والكتل السياسية في مجلس النواب الى اتخاذ قرار عاجل وجريء يقضي بمطالبة الحكومة إخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية هذه القوات التي اضحى وجودها خنجرا في خاصرة الوطن".