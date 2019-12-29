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الإعلام الامني: استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر لواء بالحشد بقصف جوي أمريكي اجرامي


أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية من قبل الاحتلال الامريكي ، فيما أشارت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.

وذكرت الخلية في بيان انه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية امريكية".

وأضافت أن "الضربات أدت الى استشهاد اربعة مقاتلين احدهم معاون امر اللواء وإصابة ٣٠ مقاتلاً من منتسبي اللواء كاخبار اولي".

وكان الحشد الشعبي قد اعلن في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن قيام طائرات أميركية مسيرة باستهداف مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

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