الاحتلال الامريكي يصدر بياناً حول الهجوم الارهابي الذي شنه في القائم ويؤكد تنفيذ 5 ضربات كتائب حزب الله المجاهدة

أصدرت وزارة الدفاع الامريكية(البنتاغون)، اليوم الاحد، بياناً بشأن الضربات الجوية الارهابية التي تعرض لها مقر اللواء 45 التابع للحشد الشعبي ( كتائب حزب الله المجاهدة ) في مدينة القائم، اقصى غربي محافظة الانبار.

وادعت الوزارة في بيان نقلاً عن مساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، "رداً على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف عملية (الحل المتأصلOIR)، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمسة منشآت تابعة له في العراق وسوريا".

وأضاف البيان ان "تلك الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرة ما اسمته ب(KH)، على شن هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وقال البيان ان "الأهداف الخمسة تشمل ثلاثة مواقع KH في العراق واثنين في سوريا، شملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها KH للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف OIR تضمنت ضربات KH الأخيرة بهجوم صاروخي على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية".

وتابع البيان ان "الولايات المتحدة تحترم شركاؤها في التحالف والسيادة العراقية احتراما كاملا، وتدعم عراقا قويا ومستقلا، ومع ذلك، لن يتم ردع الولايات المتحدة عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".