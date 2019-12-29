أول تعليق حكومي على إمكانية قيام حكومة تصريف الاعمال بالاشراف على الانتخابات المبكرة

علق سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الأحد 29-12-2019، على امكانية اجراء انتخابات مبكرة في ظل حكومة تصريف الاعمال، برئاسة عادل عبدالمهدي.

وقال الحديثي، في حديث صحفي ، ان "الحكومة الحالية، تحولت بعد قبول استقالتها في البرلمان الى حكومة تصريف اعمال يومية، وبالتالي هذه الحكومة تستمر في مزاولة اعمالها ومهامها الى حين اختيار الحكومة الجديدة، ومنحها الثقة في البرلمان، هذا الشيء الذي نستطيع قوله الان".

وأضاف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه "لا يمكن الحديث عن اسئلة افتراضية وما ممكن ان يحدث مستقبلا، فهو شيء سابق الى اوانه ولا يمكن التحدث عنه الان، لكن الحكومة الحالية تصريف امور يومية، وهي تستمر في مزاولة عملها ومهامها التي منحها لها الدستور العراقي".