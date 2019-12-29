العثور على سلاح ثقيل والقبض على ارهابي في ديالى

عثرت القوات الامنية، اليوم الاحد، على سلاح ثقيل في محافظة ديالى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه" ضمن واجباتها في عملية إرادة النصر الثامنة القوات الأمنية في قاطع قيادة عمليات ديالى تم القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب في ناحية ابي صيدا وبحوزته أسلحة مختلفة".

واضافت" كما عثرت على سلاح ثقيل نوع أحادي (14.5) في قرية بروانة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وفوج أستطلاع الفرقة الخامسة بالاشتراك مع مفرزة الامن الوطني - قاطع أمن المقدادية".