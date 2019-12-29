الفتح: أمريكا الشيطان الاكبر وتسعى لضرب محور المقاومة الذي هزم قوى الشر والظلام

أكد عضو تحالف الفتح طاهر الدراجي، أن امريكا الشيطان الأكبر تسعى لضرب محور المقاومة الذي هزم قوى الشر والظلام.

وقال الدراجي في حديث صحفي" إن "الكتل السياسية عليها ان لا تكون معارضة في هذا الوقت الجريح وتتحد فيما بينها لاكمال المشوار لان العراق الجريح سيذهب الى نفق مظلم لا يعرف فحواه".

وأضاف أن "الكتل السياسية عليها أن تعي ذلك، خاصة امريكا تفعل ما تفعل وكل هذه المنازلات من قبل امريكا الشيطان الاكبر لضرب محور المقاومة بالذات لان المقاومة التي اذهلت العالم بفتوى كفائية استطاعت ان تهزم اقوى قوة شر وظلام في العالم".