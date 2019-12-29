المتحدث باسم التربية يروي تفاصيل الهجوم على مبنى تربية الرصافة الثانية

روى المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، الاحد، تفاصيل الهجوم الذي شنه مخربون على مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية.

وقال حيدر في حديث صحفي"، " صباح اليوم قام محتجون باقتحام مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية بعد تبادل بالكلام بينهم وبين افراد حماية المبنى"

واضاف ان " المقتحمين اعتلوا سطح مبنى تريبية الرصافة الثانية وهددوا الموظفين بترك المديرية فورا، "مبينا ان" مطالبهم كانت غير مشروعة ووصفها بالشخصية".

واشار الى ان "عملية سيطرة المخربين على المبنى استمرت لمدة نصف ساعة بعدها غادروا المبنى دون وقوع اي اصابات بشرية".

وقال فاروق ان " اعداد الذين اقتحموا مديرية تربية الرصافة الثانية تتراوح من 75 _ 100 شخصا، واشار الى ان اعمار تبلغ 18 عاما فما دون".

واضاف ان "وزارة التربية ناشدت القوات الامنية بضرورة تامين المؤسسات التربوية للحفاظ على مستقبل الطلبة".