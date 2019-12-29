خلية الاعلام الأمني تعلن تطهير أربع قرى وإنهاء الصفحة الأولى من "إرادة النصر الثامنة"

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تطهير أربع قرى وإنهاء الصفحة الأولى من عمليات "إرادة النصر الثامنة".
وذكرت الخلية في بيان ، ان "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة المتمثلة بالوية ٣٤ و ٣٥ و ٣٧، طهّرت قرى البوركيبة والبوصباح وتمار والبوفشكة عوسج".
وأضافت أن "القوات أنهت الصفحة الأولى من عمليات إرادة النصر الثامنة" .
يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، فيما اشارت الى ان العملية تتكون من خمس مراحل.
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