حزب الدعوة .. استقالات ومقاطعات لاجتماعات الشورى وأحد اكبر قياداته يكشف معلومات تنشر لأول مرة

اكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، عبد الحليم الزهيري، الاحد 29-12-2019، استمرار مقاطعة القيادات البارزة في الحزب لمجلس شورى الدعوة وفقاً لقرار اتخذ ي وقت سابق.

وقال الزهيري في حديث خص به (بغداد اليوم)، تعليقا على الانباء التي تحدثت عن وجود مقاطعات واستقالات داخل حزب الدعوة، "انا والأخوة، علي الاديب، وحيدر العبادي، وصادق الركابي، وطارق نجم، مقاطعون لمجلس شورى الدعوة اعتراضا على ما حدث في مؤتمر الدعوة الأخير".

وأضاف ان "هناك استقالات قدمت من السادة محمود الميالي وفاضل الشرع".

وزود الزهيري بغداد اليوم بوثيقة استقالة القياديين

وفي سياق ذي صلة، قال حسين احمد، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي الأمين العام الحالي لحزب الدعوة الاسلامية، في تصريح صحفي، إن قيادات حزب الدعوة وهم كل من "علي الأديب، وطارق نجم صادق الركابي، وحيدر العبادي، عبدالحليم الزهيري قدوا استقالاتهم من مجلس قيادة الحزب".

وعقد حزب الدعوة الإسلامي مؤتمره العام السابع عشر في محافظة كربلاء في الـ13 تموز الماضي، واستمر ليومين، وانتهى بتثبيت نوري المالكي كأمين عام للحزب كما تم التصويت مؤتمراً على 11 عضواً في مجلس الشورى من بينهم المالكي.

وحصل المالكي على أغلبية نحو 340 صوتاً من عدد أعضاء مؤتمر الأمانة العامة للحزب الحاضرين، وعددهم نحو 400 داعية، في الوقت الذي كان التنافس محتدماً بين قائمتين على مجلس شورى الحزب، تمثل الأولى محور المالكي، وتضم 31 مرشحاً، وتخلو من جميع أسماء القيادة القديمة المنحلة في المؤتمر، عدا المالكي نفسه. فيما تضم القائمة الثانية محور القيادة (33 مرشحاً)، ضمنهم أعضاء القيادة السابقة، والمالكي نفسه.

ويشغل نوري المالكي منصب الأمانة العامة للحزب عقب تسنمه سدة رئاسة الوزراء عام 2006، ولم يسبق للحزب قبل ذلك التاريخ اختيار أمين عام له، وكان الأمر يقتصر على قيادة جماعية مؤلفة من نحو 11 عضواً.