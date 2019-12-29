الأخبار

حزب الدعوة .. استقالات ومقاطعات لاجتماعات الشورى وأحد اكبر قياداته يكشف معلومات تنشر لأول مرة


اكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، عبد الحليم الزهيري، الاحد 29-12-2019، استمرار مقاطعة القيادات البارزة في الحزب لمجلس شورى الدعوة وفقاً لقرار اتخذ ي وقت سابق.

وقال الزهيري في حديث خص به (بغداد اليوم)،  تعليقا على الانباء التي تحدثت عن وجود مقاطعات واستقالات داخل حزب الدعوة، "انا والأخوة، علي الاديب، وحيدر العبادي، وصادق الركابي، وطارق نجم، مقاطعون لمجلس شورى الدعوة اعتراضا على ما حدث في مؤتمر الدعوة الأخير".

وأضاف ان "هناك استقالات قدمت من السادة محمود الميالي وفاضل الشرع".

وزود الزهيري بغداد اليوم بوثيقة استقالة القياديين

 

وفي سياق ذي صلة، قال حسين احمد، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي الأمين العام الحالي لحزب الدعوة الاسلامية، في تصريح صحفي، إن قيادات حزب الدعوة وهم كل من "علي الأديب، وطارق نجم صادق الركابي، وحيدر العبادي، عبدالحليم الزهيري قدوا استقالاتهم من مجلس قيادة الحزب". 

وعقد حزب الدعوة الإسلامي مؤتمره العام السابع عشر في محافظة كربلاء في الـ13 تموز الماضي، واستمر ليومين، وانتهى بتثبيت نوري المالكي كأمين عام للحزب كما تم التصويت مؤتمراً على 11 عضواً في مجلس الشورى من بينهم المالكي.

وحصل المالكي على أغلبية نحو 340 صوتاً من عدد أعضاء مؤتمر الأمانة العامة للحزب الحاضرين، وعددهم نحو 400 داعية، في الوقت الذي كان التنافس محتدماً بين قائمتين على مجلس شورى الحزب، تمثل الأولى محور المالكي، وتضم 31 مرشحاً، وتخلو من جميع أسماء القيادة القديمة المنحلة في المؤتمر، عدا المالكي نفسه. فيما تضم القائمة الثانية محور القيادة (33 مرشحاً)، ضمنهم أعضاء القيادة السابقة، والمالكي نفسه.

ويشغل نوري المالكي منصب الأمانة العامة للحزب عقب تسنمه سدة رئاسة الوزراء عام 2006، ولم يسبق للحزب قبل ذلك التاريخ اختيار أمين عام له، وكان الأمر يقتصر على قيادة جماعية مؤلفة من نحو 11 عضواً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خلية الاعلام الأمني تعلن تطهير أربع قرى وإنهاء الصفحة الأولى من "إرادة النصر الثامنة"
تفكيك رمانة يدوية موضوعة قرب سجن للنساء شرقي بغداد
الحشد الشعبي يكشف تفاصيل هجوم الحضر ويؤكد قتل 21 "داعشياً"
حزب الدعوة .. استقالات ومقاطعات لاجتماعات الشورى وأحد اكبر قياداته يكشف معلومات تنشر لأول مرة
شرطة كربلاء تنشر دوريات راجلة ومسلحة قرب المدارس لتأمين انتظام الدوام
اختيار القاضيين دهام اكرم وعمر احمد محمد ضمن قرعة مفوضية الانتخابات
البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد
نائب يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية
العثور على سيارة مفخخة تحمل لوحات تسجيل سورية ضمن "إرادة النصر" الثامنة
التربية تصدر بيانا بشأن الاعتداء على تربية الرصافة الثانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو زهراء : اجمل مقال واقعي البلد فيه الكثير من الشخصيات غير الجدلية كان بالامكان ترشيحها وانهاء المشكلة ...
الموضوع :
فقال: اذبحوا بقرة! فقالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
فيسبوك