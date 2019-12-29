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شرطة كربلاء تنشر دوريات راجلة ومسلحة قرب المدارس لتأمين انتظام الدوام


أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الأحد (29 كانون الأول، 2019) نشر دوريات راجلة ومسلحة قرب المدارس لتأمين انتظام الدوام.

وذكرت القيادة، في بيان، انه "تحت اشراف قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، تم تعزيز الاجراءات الامنية بالقرب من المدارس خشية من استهداف الطلبة وزرع الرعب والخوف في قلوبهم او استهداف المدارس والكوادر التدريسية من قبل المخربين والخارجين عن الطابع السلمي".

وأوضحت: "حيث تم نشر الدوريات الراجلة والمسلحة بشكل مكثف قرب كافة المدارس منذ ساعات الصباح الاولى من اليوم الاحد، كما تواصل قواتنا الامنية جهودها في سبيل حماية المؤسسة التربوية اضافة الى واجباتها الأخرى لتوفير وتعزيز الامن والسلم المجتمعي لجميع الأهالي وحماية الممتلكات العامة والخاصة والزائرين الوافدين الى المحافظة والمتظاهرين السلميين".

وأشارت الى أن "انتشار القوات الامنية لاقى ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين بعد المناشدات الكثيرة التي أطلقوها لحماية ابنائهم وتأمين ذهابهم الى المدارس وبتعاون كبير معهم خاصة بعد ان قامت مجموعات مخربة بغلق عدد من المدارس بالقوة واحراق عدد اخر منها مع قطع الطرق والقيام بأعمال تخريبية"، على حد تعبير القيادة.

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