خبير قانوني: استقالة رئيس الجمهورية لا تكون نافذة إلا بعد 7 أيام من تاريخ إيداعها للبرلمان

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، أن استقالة رئيس الجمهورية لا تكون نافذة إلا بعد سبعة أيام من تاريخ إيداعها للبرلمان.

وقال حرب في بيان إن "استقالة رئيس الجمهورية لا تكون نافذة الا بعد سبعة أيام من تاريخ ايداعها لمجلس النواب".

وأضاف: "وبعد مضي هذه المدة دون سحبها يحل رئيس البرلمان محله حيث يجمع رئيس البرلمان الرئاستين لعدم وجود نائب لرئيس الحمهورية على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال شهر".

وكان رئيس الجمهورية، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.