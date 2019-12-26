شرطة كربلاء تصدر بيانا على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة امس

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، بيانا على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة امس، فيما اشارت الى انها ستتعامل مع كل من يريد حرف المظاهرات عن مسارها السلمي.

وقالت القيادة في بيان "بعد ان تم تحديد مكان المظاهرات السلمية بفلكة التربية ولغاية مكتبة زيد بالتنسيق والتعاون مع التنسيقية والمتظاهرين السلميين والناشطين، سنتعامل مع كل من يريد حرف المظاهرات عن مسارها السلمي خارج عن المكان المخصص للتظاهرات بأنه مخرب وخارج عن القانون"، مبينة "اننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لنيل جزائه العادل".

ودعت القيادة "كافة شرائح المجتمع الى التعاون مع القوات الامنية لكون الأمن مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع وبدون استثناء وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات العامة والخاصة".

وكان مراسل وكالة انباء براثا قد افاد يوم امس ان مجموعة من المتظاهرين الذين يدعون انهم سلميين قاموا بالاعتداء على اصحاب المحال التجارية في شارع السناتر وسط كربلاء .

واوضح مراسلنا ان مجموعة من المتظاهرين المخربين الذين كانوا يضعون اللثام على وجوههم طالبوا اصحاب المحال التجارية في شارع السناتر باغلاق محلاتهم ولكن اصحاب المحال رفضوا ذلك فرد عليهم المتظاهرين بالسباب والشتم تطور الامر الى اشتباكات بالسكاكين والقامات

مشيرا الى ان المتظاهرين الذين يدعون انهم سلميين قاموا بحرق حرق عدد من المباني و الكرفانات في الشارع". منها مبنى يقع فيه مصرف التجاري العراقي .

واضاف ان قوة من الجيش العراقي قامت بالتدخل ونزلت الى شارع السناتر وتحاول حاليا طرد هؤلاء المخربين المجرمين