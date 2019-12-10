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امر اللواء 42 في قوات الحشد الشعبي : التمييز بين "حشدين" سيناريو لإضعاف الحشد الشعبي ومصادرة جهوده


اعتبر امر اللواء 42 في قوات الحشد الشعبي علي الجبوري، الثلاثاء، فكرة تجزئة الحشد الشعبي الى نوعين سيناريو مخطط لاضعاف الحشد الشعبي بشكل عام ومصادرة جهوده التي بذلها لنصرة العراق على الارهاب التكفيري.

وقال الجبوري في حديث لـفضائية "العهد"، ان "الافكار التي تخطط الى تقسيم الحشد الشعبي الى نوعين وهما ممن لبوا فتوى الجهاد الكفائي وفصائل المقاومة الاسلامية هي مخطط لاضعاف الحشد الشعبي بشكل عام ومصادرة الجهود التي حققها خلال المعارك التي خاضها ضد زمر داعش الارهابية".

واضاف ان "فصائل المقاومة الاسلامية كانت ماسكة للمناطق التي كانت مهددة من قبل المجاميع الارهابية قبل ان تصدر فتوى الجهاد الكفائي، وبعد اصدار الفتوى كانت فصائل المقاومة عامل اسناد مهم للجموع التي لبت الفتوى لمقاتلة الارهاب وتحرير الاراضي العراقية من سيطرته".

واكد ان "جميع تشكيلات الحشد الشعبي مرتبطة  بالقائد العام للقوات المسلحة وتخضع لاوامره وتوجيهاته"

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