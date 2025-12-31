محافظة بغداد: المباشرة بإنشاء ثلاثة أبنية للعيادات التعليمية في الجامعة العراقية

أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، المباشرة في أعمال صب الهيكل الخرساني لثلاث بنايات للعيادات التعليمية بكلية طب الأسنان في الجامعة العراقية ضمن قضاء الأعظمية، حيث ذكر المحافظ، في بيان، إن "نسبة الإنجاز بلغت 20 %، بمدة (360) يوماً"، مشيراً إلى، أن "الملاكات الهندسية والفنية تبذل جهوداً حثيثة لإنجاز المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وحسب المواصفات الفنية والقياسية المطلوبة".

كما أوضح العطواني، أن "محافظة بغداد مستمرة في تنفيذ مشاريع الأبنية الجديدة دعماًَ لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في العاصمة"، لافتاً إلى، أن "أعمال المباني الجديدة يتم تنفيذها وفق أحدث التصاميم العمرانية الحديثة".