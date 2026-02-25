الأخبار

وزير النقل وكالة يوجه بالتحقيق وسحب يد مدير مطار بغداد بعد إيقاف الرحلات


 

وجّه وزير النقل وكالة، خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية وسحب يد مدير مطار بغداد الدولي، حيث ذكرت وزارة النقل في بيان، أن "وزير النقل وكالة، خالد شواني، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات إيقاف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي ليلة أمس، إثر انطفاء الكهرباء في منظومة الإنارة الملاحية، الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة الطيران مؤقتاً".

فيما أكد الوزير، وفقاً للبيان، على "ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها ورفع توصياتها خلال مدة أقصاها (72) ساعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنتائج التي ستتوصل إليها، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً". ووجّه شواني بـ "سحب يد مدير مطار بغداد الدولي إلى حين استكمال التحقيق، في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المساءلة الإدارية وضمان سير إجراءات التحقيق بشفافية ومهنية عالية".

وزير النقل وكالة يوجه بالتحقيق وسحب يد مدير مطار بغداد بعد إيقاف الرحلات
