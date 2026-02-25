الأخبار

وزارة العدل تنفي ضبط هواتف داخل سجن الكرخ تعود لعناصر داعش القادمين من سوريا


 

 

نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ضبط هواتف داخل سجن الكرخ تعود لعناصر داعش الإرهابي القادمين من سوريا، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي للوكالة الرسمية، إن "هناك صورة متداولة لهواتف نقالة من سجن الكرخ المركزي يدعي البعض أنها لعناصر داعش الذين نقلوا من سوريا"، مبينا ان "هذه المعلومات غير صحيحة".

وأضاف ان "هذه الهواتف ضبطت قبل عدة أيام خلال جولة تفتيشية وإجراءات اعتيادية في سجن الكرخ المركزي للعراقيين الذين كانوا بالأساس متواجدين في السجن، حيث تتم تلك الجولات بشكل دوري عبر التعاون بين دائرة الإصلاح العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة المعنية الأخرى"، نافياً ان "تعود تلك الهواتف لعناصر داعش الإرهابي القادمين من سوريا والشائعات بوجود غزوة رمضان في 15 رمضان".

فيما دعا وسائل الإعلام الى "توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار والحقائق"، مؤكدا ان "القوات الأمنية ودائرة الإصلاح العراقي ووزارة العدل والوزارات الأمنية الساندة على أتم الحيطة والحذر والاستعداد ولديها كافة الأمور اللوجستية والأمنية والإجرائية لغرض التصدي لأي عمليات من هذا الجانب".

وزارة العدل تنفي ضبط هواتف داخل سجن الكرخ تعود لعناصر داعش القادمين من سوريا
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
