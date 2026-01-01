حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية

أصدرت المحكمة العسكرية قرارها بالحبس والطرد من الخدمة بحق كل من ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية، بعد ثبوت تورطهما في قضية وفاة طلبة في معسكر التدريب بمدينة الناصرية.
وقررت المحكمة طرد ناصر أحمد غنّام داودو الهيتي آمر الكلية العسكرية من الخدمة مع حبس شديد وفق المادة 411/2.
كما قررت المحكمة الحبس 3 سنوات حبس وفق 411/2 والطرد من الخدمة بحق عميد الكلية العسكرية الرابعة العميد ستار جبار خضير الربيعي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha