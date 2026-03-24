الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 79 من عملية الوعد الصادق 4

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الموجة التاسعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، حيث ذكر الحرس في بيان، "تم إطلاق الموجة (79) من عملية الوعد الصادق (4) رداً على العدوان (الصهيوامريكي)، واستهدافه الأراضي والبنى التحتية الإيرانية".

كذلك أضاف أن "الموجة الجديدة شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، استهدفت مواقع حساسة، ونُفذت بدقة عالية"، مؤكداً أن "استمرار العملية حتى تحقيق الأهداف المرسومة". وجاءت هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، ودعوات متكررة إلى التهدئة وضبط النفس.