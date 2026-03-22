قطر: مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة هليكوبتر

اعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم لاحد، عن مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، فقد أسفرت جهود البحث عن العثورعلى 6 افراد من أصل 7 كانوا على متنها". واضافت ان"الافراد الذي تم العثور عليهم، تمت تأكيد وفاتهم، فيما لا تزال الفرق المختصة تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام