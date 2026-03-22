ممثل إيران لدى المنظمة البحرية: يمكن للسفن المرور عبر مضيق هرمز باستثناء سفن العدو

أكد ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية، علي موسوي، اليوم الأحد، أنه يمكن للسفن، المرور عبر مضيق هرمز باستثناء سفن العدو، حيث ذكر موسوي في تصريحات، إنه "يمكن للسفن باستثناء سفن "الأعداء" المرور عبر مضيق هرمز وفق ترتيبات الأمن".

وأضاف أنه "يجب أن تقترن الالتزامات الدولية باحترام وحدة أراضي إيران وحقوقها" ،مؤكداً أن "إيران على استعداد للتعاون مع المنظمة والدول لتحسين السلامة البحرية"، وتابع أن "مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء "الأعداء" فسلامة السفن تتطلب التنسيق مع إيران" ،لافتاً إلى أن "عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل هو أصل الوضع الراهن في الخليج ومضيق هرمز".