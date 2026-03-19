إيران تهدد بتدمير البنى التحتية للطاقة للعدو وحلفائه: ردنا لم ينته بعد

حذر مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، من أن العمليات الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة "قوية ومستمرة"، مؤكدا أن الرد على مهاجمة البنى التحتية للطاقة الإيرانية "لم ينته بعد"، حيث ذكر المتحدث باسم المقر في تصريحات صحفية: "نحذر العدو بأنكم ارتكبتم خطأ كبيرا بمهاجمة البنى التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والرد على ذلك يجري تنفيذه ولم ينته بعد... إذا تكرر ذلك مرة أخرى، فإن الهجمات اللاحقة على البنى التحتية للطاقة لديكم ولحلفائكم لن تتوقف حتى تدميرها بالكامل، وسيكون ردنا أشد بكثير من هجمات الليلة".

وتأتي هذه التهديدات الإيرانية في أعقاب سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منشآت حيوية في العمق الإيراني خلال الساعات الماضية، فقد أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن انفجارات عنيفة هزت محيط العاصمة طهران، ناجمة عن غارات استهدفت "بنى تحتية للطاقة" تابعة لوزارة النفط في مدينتي كرج وبوشهر، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود في سماء المنطقة .

وتشير المعلومات إلى أن هذه الغارات تأتي في إطار التصعيد المتواصل للحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تركز في المرحلة الحالية على شل القدرات الاقتصادية والصناعية للنظام، لا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة الحيوي الذي يمثل شريان الاقتصاد الإيراني .

ويأتي هذا التحذير الإيراني بعد يوم واحد فقط من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع أمير قطر إمكانية فرض "وقف للضربات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت إمدادات الطاقة والمياه"، في مؤشر على أن هذه المنشآت أصبحت هدفا رئيسيا في الصراع المحتدم.