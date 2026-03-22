قاليباف: فشل اعتراض الصواريخ في ديمونا يفتح مرحلة جديدة في المعركة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف أن فشل اعتراض الصواريخ في ديمونا يفتح مرحلة جديدة في المعركة.

وقال قاليباف بتغريدة على حسابه في منصة "أكس"، ، إن "فشل اعتراض الصواريخ في ديمونا يفتح مرحلة جديدة في المعركة"، مشيراً إلى أن "ذلك سيشكل علامة دخول مرحلة جديدة من المعركة من منظور عملياتي، حيث ستكون سماء إسرائيل بلا حماية".

وأضاف قاليباف أن "الوقت قد حان لتنفيذ الخطط المخطط لها مسبقاً"، في إشارة إلى تصعيد محتمل للعمليات العسكرية في المنطقة.

وتعرف منطقة ديمونا جنوب إسرائيل بتواجد منشآت عسكرية وحيوية، بما فيها مفاعل نووي، وتحظى بأنظمة دفاعية متقدمة.