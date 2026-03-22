زعيم الديمقراطيين ينتقد ترامب: الحرب تستنزف أمريكا

وجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، اليوم الاحد ( 22 آذار 2026 )، انتقادات حادة وشديدة اللهجة للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، واصفاً الحرب على إيران بأنها "خيار طائش".

وفي تغريدة له عبر منصة (إكس)، حمّل جيفريز ترامب ومن وصفهم بـ "المتطرفين الجمهوريين" المسؤولية عن إشعال هذا النزاع، مشيراً إلى أن هذه الحرب غير المعتمدة من الكونغرس تسببت في قفزة كبيرة بأسعار المحروقات وهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، فضلاً عن جعل الولايات المتحدة أقل أماناً.

واختتم جيفريز تصريحه بعبارة أثارت جدلاً واسعاً، حيث دعا صراحة إلى ما وصفه بـ "تغيير النظام في أمريكا".

وتأتي تصريحات جيفريز في وقت كشفت فيه تقارير حديثة عن حجم الكلفة الباهظة للحرب؛ حيث تشير تقديرات وزارة الدفاع (البنتاغون) ومراكز أبحاث مستقلة مثل (CSIS) إلى أن الحرب على إيران كلفت الخزانة الأمريكية نحو 25 مليار دولار، وسط معدل إنفاق يومي يقترب من مليار دولار، وهو ما دفع الإدارة للمطالبة بميزانية تكميلية قد تصل إلى 200 مليار دولار لتغطية العمليات العسكرية المستمرة وتعويض النقص الحاد في الذخائر الاستراتيجية.