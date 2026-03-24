الصفحة الدولية

الخارجية الروسية: مستعدون للانضمام إلى جهود الوساطة حول إيران


 

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للانضمام إلى جهود الوساطة بشأن إيران، مشددا على ضرورة إيجاد توازن لمصالح دول الشرق الأوسط بعيدا عن الإملاءات الخارجية، حيث ذكر لافروف خلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة غورتشاكوف للدبلوماسية الشعبية في موسكو اليوم الثلاثاء: "نحن أيضا على استعداد للانضمام إلى جهود الوساطة، نناقش حاليا كل هذه القضايا، وننقل، بطبيعة الحال، تقييماتنا ووجهات نظرنا ومستجداتها إلى كل من الإيرانيين ودول مجلس التعاون الخليجي".

كذلك لفت لافروف إلى أن "الحرب على إيران تسببت في وضع محفوف بخطر زعزعة الاستقرار، ليس فقط في منطقة الخليج وهو ما حدث بالفعل، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهو ما يستمر، بل أيضا في التجارة العالمية وأمن الطاقة والنقل الدولي والاتصالات التجارية".

وانتقد لافروف قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستجابتها "غير الكافية" للتهديدات التي يشكلها العدوان على إيران في مجال السلامة النووية. كما أشار لافروف إلى أن أحداث الخليج ناجمة بشكل مباشر عن محاولات "دول الأقلية الغربية" للحفاظ على ما تبقى من هيمنتها في الساحة الدولية.

فيما أكد لافروف أن روسيا لا تنظر إلى ما يجري بين إيران وجيرانها بلا مبالاة، مشيرا إلى اقتناع موسكو بأن طريق المفاوضات والوحدة وتحقيق توازن المصالح، هو الذي يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط بأسرها، و"ليس محاولة إجبار أي دولة، ولا سيما إيران، على الخضوع للإملاءات من الخارج".

الخارجية الروسية: مستعدون للانضمام إلى جهود الوساطة حول إيران
