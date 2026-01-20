عاجل : قسد تعلن خروج سجن الشدادي الذين يضم عتاة ارهابيي داعش عن سيطرتها بعد هجوم قوات الجولاني دون تدخل الامريكان
الصفحة الدولية

سفير بريطانيا يغادر طهران بعد كشف وثائق عن تمويل مثيري الشغب


غادر سفير بريطانيا لدى إيران، هوغو شورتر، العاصمة طهران،امس عقب تداول وثائق تتعلق بتقديم السفارة البريطانية دعماً مالياً لعناصر شاركت في احتجاجات وأعمال شغب شهدتها البلاد مؤخراً، في خطوة اعتبرتها مصادر إيرانية تهرّباً من المساءلة بشأن ما وُصف بتدخل صريح في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية.

وأفادت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، بأن مغادرة السفير جاءت بعد نشر وثائق تشير إلى تقديم دعم مالي من قبل السفارة البريطانية لمشاركين في احتجاجات تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب منسقة".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن مغادرة شورتر جاءت "تفادياً للمساءلة" على خلفية هذه الوثائق، معتبرة أن الخطوة تعكس حالة من الارتباك بعد انكشاف الدور البريطاني في الأحداث الأخيرة، وما رافقه من ردود فعل سياسية وإعلامية داخل إيران.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت، في 12 كانون الثاني الجاري، السفير البريطاني إلى مقرها، احتجاجاً على تصريحات صدرت عن مسؤولين بريطانيين واعتُبرت داعمة للاحتجاجات التي اندلعت في 28 من الشهر الماضي، إضافة إلى ما وصفته طهران بتصعيد سياسي وإعلامي من جانب لندن.

وأوضحت الخارجية الإيرانية حينها أن الاستدعاء جاء أيضاً على خلفية تصريحات لوزير الخارجية البريطاني، إلى جانب حادثة هجوم محتجين على سفارة إيران في لندن، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تدخلاً في الشأن الداخلي الإيراني وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

ويُذكر أن هوغو شورتر باشر مهامه سفيراً لبريطانيا لدى إيران في كانون الثاني 2024، خلفاً لسيمون شيركليف، ويتمتع بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل مناصب متعددة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في العلاقات الإيرانية – البريطانية، على خلفية المواقف السياسية الأخيرة، وما تصفه طهران بمحاولات خارجية للتأثير على الاستقرار الداخلي في البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سفير بريطانيا يغادر طهران بعد كشف وثائق عن تمويل مثيري الشغب
سناتور أمريكي: نحن في "حرب نشطة" مع فنزويلا للسيطرة على نفطها
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
بكين تطالب واشنطن بعدم استخدام "التهديد الصيني" لتبرير غاياتها في غرينلاند
الرئيس الإيراني يحذر: أي هجوم على القيادة العليا سيؤدي إلى حرب شاملة
إيران: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تصعيد التوتر في البلاد
ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية جوابية على الولايات المتحدة
تفكيك شبكة تخريب مكونة من 32 شخصاً في إيران
آلاف الدنماركيين يزحفون نحو سفارة واشنطن نصرة لغرينلاند
إيران ترفض ادعاءات أمريكا حول ضرب مصالحها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك