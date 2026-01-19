سناتور أمريكي: نحن في "حرب نشطة" مع فنزويلا للسيطرة على نفطها

صرّح السناتور الأمريكي عن ولاية كنتاكي راند بول في حديث لقناة NBC بإن الولايات المتحدة في حالة حرب نشطة مع فنزويلا للسيطرة على نفطها، إذ ذكر السناتور خلال المقابلة التي أُجريت يوم الأحد: "هذا فعل حرب.. يهدف إلى الاستمرار في الحصول على نفطهم، إنه حرب مستمرة من أجل توزيع هذا النفط.. ما زلت آمل أن تحل الأزمة، لكننا لا نزال في حالة حرب نشطة مع فنزويلا".

وأضاف راند أن الولايات المتحدة فرضت حصارا بحريا كاملا على سواحل فنزويلا، ونشرت مئات السفن الحربية قبالة شواطئها.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت في الثالث من يناير ضربة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، وأسرت رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى نيويورك. وبحسب الرواية الرسمية الأمريكية، فإن مادورو وزوجته متهمان بالضلوع في "إرهاب المخدرات" ويمثلان تهديدا لأمن الولايات المتحدة، فيما عقدت الجلسة القضائية الأولى لهما في نيويورك، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما.

بالمقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستحصل على مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات من بيع النفط الفنزويلي، ولم يحدد موعدا دقيقا لانتهاء سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، لكنه أكد أن هذه السيطرة ستستمر "لفترة أطول بكثير" من عام واحد.