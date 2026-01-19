بكين تطالب واشنطن بعدم استخدام "التهديد الصيني" لتبرير غاياتها في غرينلاند

طالب المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون الولايات المتحدة بالكفّ عن استخدام "التهديد الصيني" لتبرير غاياتها في غرينلاند، إذ شدد قوه جيا كون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين على أن الصين أعلنت مرارا عن موقفها من قضية غرينلاند، كما لفت "القانون الدولي القائم على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة هو أساس النظام الدولي الحالي ويجب الالتزام به".

وفي يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بسبب موقفها من غرينلاند. سيدخل التعريفة الجمركية حيز التنفيذ في الأول من فبراير وتصل إلى 10%، وسترتفع إلى 25% اعتبارا من يونيو القادم. ستطبق على جميع السلع حتى إبرام صفقة شراء غرينلاند من قبل الولايات المتحدة. وقد صرح ترامب سابقا أيضا بأن الدنمارك ليست قادرة على فعل أي شيء لعرقلة روسيا والصين إذا أرادتا السيطرة على غرينلاند.

فيما تعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، فقد أكد ترامب مرارا أن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وقد حذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.