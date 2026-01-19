قسد تعلن خروج سجن الشدادي الذين يضم عتاة ارهابيي داعش عن سيطرتها بعد هجوم قوات الجولاني دون تدخل الامريكان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الإثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )،خروج سجن الشدادي الذي يضم آلاف السجناء من عناصر داعش الإرهابي عن سيطرة قواتها.

وقالت قسد في تصريح صحفي إن "مقاتليها تصدوا للهجمات على سجن الشدادي مرات عدة، إلا أن السجن خرج حالياً عن سيطرة قواتها". وأشارت إلى أن "السجن الذي تعرض لهجمات متكررة من الجيش السوري يضم سجناء داعش".

وأضافت أن "عشرات القتلى والجرحى سقطوا من قواتها خلال التصدي للهجوم على سجن الشدادي"، مبينة أن "التحالف الدولي لم يتدخل لوقف الهجوم رغم الدعوات المتكررة التي وجهتها قسد".