لبنان: غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ذكرت مصادر إعلامية إن الغارة استهدفت مجموعة من الأبنية السكنية في الضاحية.

وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت، شهدت ليلة ثقيلة بالغارات، حيث شنت القوات الإسرائيلية 11 غارة على الأقل خلال ساعات الليل. فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على لبنان الجمعة 6 مارس، حيث شهد غارات إسرائيلية ثقيلة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية فيما يصعد حزب الله هجماته الصاروخية باتجاه مستوطنات شمال إسرائيل.

وأصدر حزب الله بيانا صباح اليوم حذر فيه سكان 23 مستوطنة شمالية إسرائيلية بضرورة الإخلاء الفوري على عمق 5 كم من الحدود اللبنانية ردا على "العدوان الإسرائيلي على لبنان والمدنيين والبنى التحتية".