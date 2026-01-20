عاجل : قسد تعلن خروج سجن الشدادي الذين يضم عتاة ارهابيي داعش عن سيطرتها بعد هجوم قوات الجولاني دون تدخل الامريكان
الصفحة الدولية

ترامب: غرينلاند مسألة حاسمة للأمن القومي والأمن العالمي


 

 

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن غرينلاند مسألة حاسمة للأمن القومي والأمن العالمي، إذ جاء ذلك في وقت أشار فيه دبلوماسيين أوروبيين، الى أن "هناك قلقا بالغا من أن يُهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي تماما عن أوكرانيا للضغط على أوروبا بشأن غرينلاند".

صحيفة "وول ستريت جورنال "عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه "من الممكن إيجاد حلول بشأن غرينلاند لكن ذلك مستحيل حاليا في ظل تهديدات ترامب"، فكما ذكر الدبلوماسيون الأوروبيون للصحيفة فإن "العلاقة مع البيت الأبيض تتجه نحو المصالح المتبادلة فحسب في ظل اتساع الهوة مع واشنطن".

كذلك نقلت "سي إن إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها إن "الإدارة الاميركية على استعداد لتنفيذ أي خطة يختارها ترامب للاستحواذ على غرينلاند".

كما لفتت "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أوروبي إلى أن "الأمين العام للناتو يبدو مقتنعا بإمكانية التوصل إلى اتفاق يمنح ترامب مخرجا بشأن أزمة غرينلاند مع الأوروبيين".

وفي منشور على منصة "تروث سوشال" يوم أمس الاثنين، قال ترامب: "لطالما أخبر حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما أنه عليكم إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
