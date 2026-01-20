ترامب: غرينلاند مسألة حاسمة للأمن القومي والأمن العالمي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن غرينلاند مسألة حاسمة للأمن القومي والأمن العالمي، إذ جاء ذلك في وقت أشار فيه دبلوماسيين أوروبيين، الى أن "هناك قلقا بالغا من أن يُهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي تماما عن أوكرانيا للضغط على أوروبا بشأن غرينلاند".

صحيفة "وول ستريت جورنال "عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه "من الممكن إيجاد حلول بشأن غرينلاند لكن ذلك مستحيل حاليا في ظل تهديدات ترامب"، فكما ذكر الدبلوماسيون الأوروبيون للصحيفة فإن "العلاقة مع البيت الأبيض تتجه نحو المصالح المتبادلة فحسب في ظل اتساع الهوة مع واشنطن".

كذلك نقلت "سي إن إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها إن "الإدارة الاميركية على استعداد لتنفيذ أي خطة يختارها ترامب للاستحواذ على غرينلاند".

كما لفتت "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أوروبي إلى أن "الأمين العام للناتو يبدو مقتنعا بإمكانية التوصل إلى اتفاق يمنح ترامب مخرجا بشأن أزمة غرينلاند مع الأوروبيين".

وفي منشور على منصة "تروث سوشال" يوم أمس الاثنين، قال ترامب: "لطالما أخبر حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما أنه عليكم إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك".