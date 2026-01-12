"ترامب قد يكتب نهاية الناتو!" بسبب كرينلاند .. الاتحاد الأوروبي يطلق تحذيراً

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، إن استيلاء الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا على غرينلاند يعني نهاية حلف "الناتو".

وقال كوبيليوس لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر أمني في السويد: "أتفق مع رئيسة الوزراء الدنماركية على أن هذا (الاستيلاء العسكري على غرينلاند) يعني نهاية حلف الناتو، ولكنه سيترتب عليه أيضا عواقب وخيمة للغاية على الناس".

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين.