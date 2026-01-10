الصفحة الدولية

الجيش الايراني: سنتصدى لأية مؤامرة


 

 

اصدر الجيش الإيراني، اليوم السبت، بياناً اثر الاحداث الاخيرة التي شهدتها بعض المدن الايرانية، اكد فيه ان اية مؤامرة سيتم التصدي لها بصرامة، حيث افادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بيان الجيش الايراني الذي تضمن توجيه تحذير للاعداء طلب من المواطنين الايرانيين التحلي باليقظة ازاء المؤامرة الخارجية لزعزعة الامن وبث الشغب في البلاد.

كما جاء في البيان: ان "اميركا سعت لاعادة سيطرتها على ايران عبر خطط ومؤامرات عديدة، واليوم فان العدو يشن مؤامرة جديدة بدعم من الكيان الصهيوني المجرم والقاتل للاطفال والجماعات الارهابية المناوئة وهو يسعى لضرب النظام والهدوء في المدن وزعزعة الامن العام في البلاد، فالعدو الذي تلطخت يداه بدم ابناء الشعب الايراني في حرب الـ 12 يوما ، يسعى لتنفيذ فتنة ومؤامرة جديدة باداعاته الزائفة لدعم الشعب الايراني."

واضاف البيان ان "الجيش الايراني يطلب من الايرانيين الغيارى والواعين الحفاظ على يقظتهم وذكائهم الوطني وافشال المؤامرات المعادية وحفظ الوحدة والانسجام الوطني لافشال العدو في تحقيق اهدافه ومطامعه المشؤومة"، وتابع البيان "ان الجيش الايراني وتحت القيادة الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة السيد الخامنئي وعبر التآزر والتعاون مع باقي القوات المسلحة ، وبحساسية كاملا ضمن اطار مهامه الذاتية، يرصد تحركات الاعداء في المنطقة ويصون المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية للبلاد والمال العام بكل قوة وسيتصدى بصرامة مع اية مؤامرة.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
