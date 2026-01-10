الجيش الايراني: سنتصدى لأية مؤامرة

اصدر الجيش الإيراني، اليوم السبت، بياناً اثر الاحداث الاخيرة التي شهدتها بعض المدن الايرانية، اكد فيه ان اية مؤامرة سيتم التصدي لها بصرامة، حيث افادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بيان الجيش الايراني الذي تضمن توجيه تحذير للاعداء طلب من المواطنين الايرانيين التحلي باليقظة ازاء المؤامرة الخارجية لزعزعة الامن وبث الشغب في البلاد.

كما جاء في البيان: ان "اميركا سعت لاعادة سيطرتها على ايران عبر خطط ومؤامرات عديدة، واليوم فان العدو يشن مؤامرة جديدة بدعم من الكيان الصهيوني المجرم والقاتل للاطفال والجماعات الارهابية المناوئة وهو يسعى لضرب النظام والهدوء في المدن وزعزعة الامن العام في البلاد، فالعدو الذي تلطخت يداه بدم ابناء الشعب الايراني في حرب الـ 12 يوما ، يسعى لتنفيذ فتنة ومؤامرة جديدة باداعاته الزائفة لدعم الشعب الايراني."

واضاف البيان ان "الجيش الايراني يطلب من الايرانيين الغيارى والواعين الحفاظ على يقظتهم وذكائهم الوطني وافشال المؤامرات المعادية وحفظ الوحدة والانسجام الوطني لافشال العدو في تحقيق اهدافه ومطامعه المشؤومة"، وتابع البيان "ان الجيش الايراني وتحت القيادة الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة السيد الخامنئي وعبر التآزر والتعاون مع باقي القوات المسلحة ، وبحساسية كاملا ضمن اطار مهامه الذاتية، يرصد تحركات الاعداء في المنطقة ويصون المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية للبلاد والمال العام بكل قوة وسيتصدى بصرامة مع اية مؤامرة.