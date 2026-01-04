روسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الاعتداء الأوكراني على خيرسون إلى 29

أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع حصيلة قتلى الاعتداء الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي السياحية بمقاطعة خيرسون إلى 29 فيما أصيب 60 شخصا، بينهم أطفال يخضعون للعلاج، حيث ذكرت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو أنه تم العثور في موقع الاعتداء على شظايا المسيّرات الأوكرانية، ويجري حاليا تحديد نوعها ومنشأها.

كذلك أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا جنوب شرق أوكرانيا، أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة إحداها محملة بمواد حارقة ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى حيث احتفل المدنيون برأس السنة.

كما لفت إلى أن الاعتداء كان متعمدا واستهدف المدنيين حصرا وأن الحريق أعاق عمليات الإنقاذ، ما أدى لهذا العدد الكبير من الضحايا، فيما أكدت وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتين أن الرد على هذه الجريمة لن يتأخر، وسيكون موجعا لإرهابي نظام كييف ورعاتهم.