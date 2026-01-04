الصفحة الدولية

اليابان: أكبر أحزاب المعارضة اليابانية يشكك في شرعية إجراءات ترامب ضد فنزويلا


انتقد يوشيهيكو نودا زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فنزويلا، وقال إنها تثير "شبهات جوهرية" من منظور القانون الدولي، حيث ذكر نودا خلال مؤتمر صحفي للحزب، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، إن هذه الخطوات تطرح تساؤلات عميقة حول مدى شرعيتها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مُضيفا: "هذا الأمر يبعث على أشد درجات القلق والأسف."

وأكد أن "أيا كان المنظور الذي تنظر منه، فإن هذه التصرفات تبدو وكأنها تجاوزت الحدود المقبولة"، محذرا من أن لها "تبعات سلبية بحتة على السلام والاستقرار العالميين."

وفيما يتعلق بموقف الحكومة اليابانية، شدّد نودا على أن طوكيو يجب أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي، حتى في تعاملها مع حلفائها، وقال: "حتى عندما يتعلق الأمر بدولة صديقة، يبقى المبدأ الأساسي أنه لا يجوز تغيير الوضع القائم باستخدام القوة."

كما دعا حكومة بلاده إلى إبداء موقف رسمي وتقديم توضيحات واضحة إزاء هذه التطورات.

بالمقابل، علّق يويتشيرو تاماكي، زعيم الحزب الديمقراطي الشعبي، على الوضع قائلا إن العالم يشهد دخول حقبة جديدة، حيث تبدأ الدول التي تمتلك "القدرة والإرادة على فرض تغييرات بالقوة" في رسم واقع سياسي جديد.

كما لفت تاماكي إلى الدوافع المحتملة وراء التدخل الأمريكي، موضحا، "من المؤكد أن وقف تهريب المخدرات يُعد هدفا معلنا، لكن فنزويلا تمتلك أيضا احتياطيات نفطية ضخمة لم تُستغل بعد. وقد يكون الوصول إلى هذه الموارد من بين الأهداف غير المعلَنة أيضا."

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليابان: أكبر أحزاب المعارضة اليابانية يشكك في شرعية إجراءات ترامب ضد فنزويلا
الصين تطالب واشنطن بضمان سلامة مادورو وزوجته وإطلاق سراحهما فورا
عمدة نيويورك: اعتقال مادورو عمل حربي وانتهاك للقانون
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً لمناقشة اعتقال مادورو الاثنين المقبل
فنزويلا: المحكمة العليا تأمر نائبة الرئيس بتولي الرئاسة موقتا
الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية الى رصّ الصفوف بعد اعتقال مادورو
ادانة دوليـة للعملية الامريكية في فنزويلا : انتهاك للقانون وميثاق الامن العالمـي
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً الإثنين المقبل لمناقشة اعتقال الرئيس الفنزويلي
وزير الخارجية الروسي يطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة
بيان تركي بشأن التطورات الأخيرة في فنزويلا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك