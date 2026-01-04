الصفحة الدولية

الصين تطالب واشنطن بضمان سلامة مادورو وزوجته وإطلاق سراحهما فورا


أعربت الخارجية الصينية عن قلقها الشديد إزاء اختطاف الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وطالبت واشنطن بضمان سلامتهما وإطلاق سراحهما فورا، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتعارض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت الصين الولايات المتحدة إلى ضمان السلامة الشخصية لمادورو وزوجته، والإفراج عنهما فورًا، مشددة على ضرورة معالجة القضايا الخلافية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الدولي واحترام سيادة الدول.

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

