مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً الإثنين المقبل لمناقشة اعتقال الرئيس الفنزويلي

أعلنت روسيا، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لمناقشة اعتقال الرئيس الفنزويلي من قبل القوات الامريكية.

وقال مندوب روسيا في الأمم المتحدة، في تصريح له أن "مجلس الأمن يجتمع بعد غد للنظر في العدوان الأمريكي على فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو".

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا، موجة واسعة من التفاعل والجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته وتم ترحيلهما جوا إلى خارج البلاد"، مؤكدا أن العملية نُفذت "بنجاح"، من دون صدور تعليق فوري من الحكومة الفنزويلية على هذه التصريحات.