بيان تركي بشأن التطورات الأخيرة في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في فنزويلا، مؤكدة اهتمام أنقرة البالغ باستقرار البلاد وسلامة الشعب الفنزويلي ورفاهيته.

ودعت الوزارة في بيان لها جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، بما يضمن عدم انعكاس الوضع الراهن سلبا على الأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر.

وأكدت الخارجية التركية استعداد بلادها لتقديم جميع المساهمات البناءة من أجل التوصل إلى حل للأزمة في فنزويلا، وذلك في إطار القانون الدولي والحوار السلمي.

وفي السياق ذاته أوضحت الوزارة أن السفارة التركية في كاراكاس تواصل خلال هذه المرحلة التنسيق والاتصال المستمر مع المواطنين الأتراك المقيمين في فنزويلا، حرصا على سلامتهم ومتابعة أوضاعهم عن كثب.