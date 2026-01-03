الصفحة الدولية

"الطيران الأمريكية" تغلق المجال الجوي للكاريبي في ظل التوتر مع فنزويلا


أعلنت إدارة الطيران الأمريكية إغلاق المجال الجوي للكاريبي أمام الرحلات التجارية في ظل التوتر مع فنزويلا.

ووجهت واشنطن، ضربات إلى فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وذلك بعد ممارسة الضغوط عليه لأشهر بسبب اتهامات بتهريب المخدرات وبافتقار سلطته للشرعية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابة عدد قليل من جنوده خلال العملية العسكرية الخاصة لاعتقال مادورو، مؤكدًا عدم سقوط أي قتيل في الجيش الأمريكي.

وقال ترامب: "انتظرنا 4 أيام لشن العملية انتظارا لتحسن الطقس"، مبينا أن "مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال وكنا مجهزين للتعامل مع ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي ما كانت ذكرته وسائل إعلام أمريكية من أنه "سيتم إحضار مادورو إلى نيويورك" حيث سيحاكم مع زوجته أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، وأضاف أن العملية في فنزويلا "رسالة بأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا"

