تطور جديد في فنزويلا.. الحزب الاشتراكي يدعو إلى التعبئة العامة

دعا الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي في بيان له اليوم السبت، إلى إعلان التعبئة العامة في البلاد.

وجاء في البيان: "يدعو الحزب الاشتراكي الموحد إلى التعبئة الفورية لجميع أعضائه وقياداته المجتمعية وفرق العمل الميدانية وجميع أبناء الشعب الفنزويلي المحبين للسلام، دفاعا عن الجمهورية بقيادة قيادتنا العليا".

وأضاف البيان: "مستعدون للدفاع عن وطننا ضد أي هجوم أجنبي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية "avn".

وطالب البيان الجانب الأمريكي بإبراز دلائل بأن الرئيس مادورو ما يزال على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.